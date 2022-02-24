Що робити, якщо ви чуєте сирену "Увага всім": інструкція
Якщо ви почули сирену у своєму будинку – це означає попередження про небезпеку, пише Людмила Жукова, РБК-Україна.
Що робити, якщо ви почули сирену "Увага всім" у своїй оселі пояснили рятувальники в ДСНС.
- включити всі радіоприймачі, телевізори та відкрити державні інтернет-канали зв'язку для того, щоб слухати розпорядження та вказівки органів виконавчої влади та місцевих відділів з питань цивільного захисту;
- повідомити про отриману інформацію сусідів;
- підготувати індивідуальні засоби захисту органів дихання та шкіри, а якщо їх немає, то виготовити їх із доступних матеріалів (повсякденний одяг, взуття, ватно-марлеві пов'язки, плівка тощо);
- підготувати медичну аптечку, документи, засоби зв'язку, особисту гігієну, запас їжі;
- провести будинки протипожежні профілактичні заходи (перекрити газ, відключити електропостачання тощо);
- закрити всі вікна та кватирки, ущільнити їх;
- уточнити місце найближчого укриття (підвальне приміщення, метрополітен, паркінг), де можна втекти.