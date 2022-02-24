Ціни на газ різко злетіли

Ціни на газ 24 лютого на біржі злетіли до 1400 доларів за тисячу кубометрів (контракти на березень). При цьому ще 23 лютого газ продавався за 1041 долар, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в даних біржі ICE Futures. Зазначимо, що вартість газу збільшується на тлі військового вторгнення Росії на територію України. Вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін фактично оголосив війну, розпочалися обстріли стратегічних об'єктів по всій території країни.

Ціни на газ злетіли. Джерело: Investing.com

Зазначимо, йдеться про майбутні ціни на газ. При цьому вартість блакитного палива для населення не змінюється. На тлі нападу Росії на Україну також обвалився російський рубль (ціна злетіла з 20 лютого з 75,7 до 87,5 рубля за долар). Також обвалилися акції російських компаній.

Московська біржа змушена була припинити торги, оскільки всі ціни опустилися до граничних. При цьому найбільше за свою агресію заплатять самі росіяни.