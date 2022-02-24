Поліція повідомила про кількість загиблих та поранених по Україні

Наразі Національною поліцією України зафіксовано 7 загиблих, 11 поранених та 19 безвісти зниклих людей у зоні проведення бойових дій. Про це повідомив позаштатний радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Facebook.

Він уточнив, що це – офіційна інформація каналами Національної поліції.

"У Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль, внаслідок чого постраждала жінка з дитиною.

О 08.36 на Одещині в місті Подільськ ВЧ 0173 бомбардування, 6 загиблих, 7 поранено, 19 безвісти зникли.

О 08.38 у місті Маріуполь Донецької області внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранено.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровська область три удари за складами 17 танкових БР, позиція бойового чергування 4608.