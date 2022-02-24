Російська біржа та рубль відреагували на вторгнення в Україну

Фондовий та фінансовий ринки Росії відреагували різким падінням на початок повномасштабної війни проти України, повідомляє Ліга.Фінанси.

Станом на 10 ранку Києвом індекс Московської біржі знизився майже на 29% приблизно до 2200 пунктів. За правилами біржі, торги довелося тимчасово припиняти через різкий обвал. Але це не допомогло заспокоїти панічну розпродаж цінних паперів: після відновлення торгів падіння продовжилося.

Інший російський індекс РТС впав на 35% до 790 пунктів.

Серед лідерів зниження на російському фондовому ринку паперу Газпрому (-36,75%), ЛУКОЙЛу (-36%), торговій мережі Магніт (-34,4%), VK (-32,5%), Ощадбанку (-28%) , Яндекса – на 28%

Курс рубля обвалився до 88 за долар, що стало новим історичним мінімумом і 99 до євро.