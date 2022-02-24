Укрзализныця запустит эвакуационные поезда из восточных областей

Сьогодні Укразлизниця виконає евакуаційні рейси із трьох областей. В цілях безпеки точний час відправлення не розкривається. Квитки треба купувати, повідомляє Новое время.

Укрзалізниця готова евакуювати мешканців міст поряд з лінією розмежування.

Евакуаційні рейси планується виконати з наступних регіонів та вокзалів сьогодні:

Луганська область: Два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватово та Рубіжного сьогодні вдень.

Донецька область: Два состави відправлятимуться з Краматорська, два — з Маріуполя, один — з Костянтинівки.

Одеська область: Один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.

З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються.

"Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках Укрзалізниці та уважно слухайте оголошення на вокзалах ваших міст" , — уточнили в УЗ.

В УЗ додали, що квитки на ці потяги треба купувати. Щоб не було натовпу, рекомендують робити це онлайн.

Усі вокзали Укрзалізниці працюють у штатному режимі.