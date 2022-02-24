Укрзализныця запустит эвакуационные поезда из восточных областей
Сьогодні Укразлизниця виконає евакуаційні рейси із трьох областей. В цілях безпеки точний час відправлення не розкривається. Квитки треба купувати, повідомляє Новое время.
Укрзалізниця готова евакуювати мешканців міст поряд з лінією розмежування.
Евакуаційні рейси планується виконати з наступних регіонів та вокзалів сьогодні:
Луганська область: Два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватово та Рубіжного сьогодні вдень.
Донецька область: Два состави відправлятимуться з Краматорська, два — з Маріуполя, один — з Костянтинівки.
Одеська область: Один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.
З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються.
"Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках Укрзалізниці та уважно слухайте оголошення на вокзалах ваших міст", — уточнили в УЗ.
В УЗ додали, що квитки на ці потяги треба купувати. Щоб не було натовпу, рекомендують робити це онлайн.
Усі вокзали Укрзалізниці працюють у штатному режимі.
"Просимо пасажирів бути готовими до перевірок речей та зберігати спокій, а до своїх рейсів прибувати завчасно", — повідомили в УЗ.