НБУ запровадив низку тимчасових обмежень з 24 лютого

Національний банк України ввів ряд тимчасових обмежень з 24 лютого 2022 року через напад Росії та запровадження воєнного стану, повідомляє Новое время.

Зокрема, НБУ:

— призупинив роботу валютного ринку України, крім операцій з продажу іноземної валюти клієнтами;

— зафіксував офіційний курс на 24 лютого 2022 року;

— ввів обмеження на зняття готівки з рахунків клієнтів в обсязі 100 000 грн в день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку без нарахування та зняття комісій;

— заборонив видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку;

— увів мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та уряду, окремих дозволів НБУ);

— зупинив здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Росії;

— зобов'язав банки-емітенти електронних грошей призупинити здійснення випуску електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними грошима, розповсюдження електронних грошей.

"Відповідні дії є необхідними для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи країни та максимального забезпечення діяльності Збройних Сил України, а також безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури" , — йдеться в повідомленні.

В НБУ додали, що в умовах воєнного стану банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення, продовжують роботу з урахуванням обмежень, введених НБУ, забезпечують доступ до сейфових скриньок в безперебійному режимі.