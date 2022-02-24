У центр Умані влучив заряд: загинув цивільний

В Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

Голова Черкаської обласної держадміністрації Олександр Скічко оголосив про евакуацію в радіусі військової частини. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook﻿.

"УМАНЬ: у центральну частину міста влучив снаряд.

Один загиблий серед цивільного населення, ще п'ятеро в лікарні.

В Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

Масові пункти збору для тих, хто без автівок: на виїзді з Умані на автодорозі Стрий – Ізварине біля АЗС WOG.Там чекатимуть автобуси.

Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції). Там координуватимуть представники РДА.

Контактний центр: 0800508876,