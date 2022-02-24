У центр Умані влучив заряд: загинув цивільний
В Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.
Голова Черкаської обласної держадміністрації Олександр Скічко оголосив про евакуацію в радіусі військової частини. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"УМАНЬ: у центральну частину міста влучив снаряд.
Один загиблий серед цивільного населення, ще п'ятеро в лікарні.
В Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.
Масові пункти збору для тих, хто без автівок: на виїзді з Умані на автодорозі Стрий – Ізварине біля АЗС WOG.Там чекатимуть автобуси.
Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції). Там координуватимуть представники РДА.
Контактний центр: 0800508876,
(0472) 361113, 543449, 376001", - написав Олександр Скічко.