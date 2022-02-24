Розкодувалися. Телеканал 1+1 мовить на супутнику у відкритому доступі

На час військового стану основна версія телеканалу 1+1 мовить у відкритій незакодованій версії на параметрах супутникового 1+1 International, повідомляє Новое время.

Телеканал 1+1 перейшов у режим спеціального телемарафону.

Підключитися та дивитися канал можна за цими параметрами: супутник Astra 4A, частота 12130, швидкість потоку 27500, поляризація вертикальна, FEC ¾.

Нагадаємо, раніше в Держспецзв’язку повідомили, що інформація про відключення мобільного звʼязку та інтернету неправдива, однак можуть бути перебої зі звʼязком через перевантаження мереж.