В Херсонській області прикордонників обстрілюють з вертольотів, є загиблі

Щонайменше троє прикордонників загинули, крім того, є поранені, повідомляє Сьогодні.

В Херсонські області прикордонники ведуть бої з російськими військами.Унаслідок бойових дій троє із них загинули, крім того, є поранені.

Де ситуація загострилася

В районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником.

В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.

Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені.

Де ще тримають оборону

На Луганщині на рубежі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив в перед колони автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії. Прикордонники з побратимами з ЗСУ та НГУ обороняються.

Кордони України з окупованим Кримом обстріляли з ракетних систем залпового вогню. Вогонь вели по позиціях прикордонників у районі Преображенки на Херсонщині.

Крім того, колони техніки увійшли: