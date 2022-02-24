В Херсонській області прикордонників обстрілюють з вертольотів, є загиблі
Щонайменше троє прикордонників загинули, крім того, є поранені, повідомляє Сьогодні.
В Херсонські області прикордонники ведуть бої з російськими військами.Унаслідок бойових дій троє із них загинули, крім того, є поранені.
Де ситуація загострилася
- В районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником.
- В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.
Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені.
Де ще тримають оборону
На Луганщині на рубежі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив в перед колони автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії. Прикордонники з побратимами з ЗСУ та НГУ обороняються.
Кордони України з окупованим Кримом обстріляли з ракетних систем залпового вогню. Вогонь вели по позиціях прикордонників у районі Преображенки на Херсонщині.
Крім того, колони техніки увійшли:
- У Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску "Сеньківка" та "Грем'яч" та за іншими напрямками.
- Рух колон спостерігається через пункт пропуску "Бударки" у Харківській області.
- На напрямі пункту пропуску "Мілове" у Луганській області.