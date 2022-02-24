Енергосистема працює у штатному режимі

Складові енергосистеми України продовжують працювати у штатному режимі, повідомляє Економічна правда.

Нацкомісія з енергетики заявила, що енергоринки, енергосистема та всі підприємства галузі працюють у штатному режимі.

Нафтогаз повідомив, що об’єкти Укртрансгазу та Укртранснафти продовжують роботу зранку 24 лютого. Функції газопостачання виконуються у штатному порядку.

Голова Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон повідомив про штатну роботу ГТС.

Оператор Укренерго повідомив, що енергосистема України працює в нормальному режимі, частота стабільна. ОЕС України та "острів Бурштинської ТЕС" синхронізовано в єдину енергосистему, що працює автономно в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови.

Фактичні обсяги резервів для балансування енергосистеми забезпечуються на достатньому рівні.

НЕК "Укренерго" спільно з правоохоронними органами посилило охорону об’єктів магістральної мережі та вжило додаткових заходів кібербезпеки для захисту ІТ-інфраструктури.

Диспетчерські центри НЕК "Укренерго" та всі інші підрозділи Компанії працюють в штатному режимі, забезпечуючи безперебійне функціонування енергосистеми України та енергопостачання в усіх регіонах держави.

Всі атомні електростанції працюють у штатному режимі, повідомив Енергоатом. Виробіток електроенергії стабільний. Об'єкти АЕС знаходяться під посиленим наглядом особового складу військових частин, які забезпечують охорону та оборону АЕС, а також загонів воєнізованої охорони підприємств, всі вони переведені в режим посиленого чергування.

Жодних проявів, які б свідчили про можливість вчинення будь-яких дій, які б могли призвести до порушень умов безпечної експлуатації АЕС, не зафіксовано