Найбільші торговельні мережі запевняють, що продуктів достатньо: радять не панікувати

Найбільші мережі продуктових супермаркетів - АТБ та Сільпо - розповіли про роботу своїх супермаркетів в умовах воєнного стану, повідомляє Економічна правда.

Як заявили в "Сільпо", там роблять все, щоб максимум супермаркетів "Сільпо" працював у звичайному режимі.

"Ми працюємо над тим, щоб постачати товари з наших розподільчих центрів. Ми на зв’язку з виробниками, щоб забезпечити постійні поставки продукції. А також на зв’язку з ТРЦ, щоб навіть при закритті торгового центру, ми відкрили "Сільпо".

Найважливіше для нас - забезпечити безпеку наших співробітників і гостей, тому деякі магазини сьогодні не будуть працювати", - кажуть в мережі .

Адреси та графік роботи магазинів: https://silpo.ua/stores.

Про те, які магазини працюють і за яким графіком, будуть оперативно повідомляти соціальних мережах.

"Ми робимо все можливе для того, що у максимальної кількості українців залишався доступ до продуктів" , - додали в "Сільпо".

В АТБ заявили, що працюють "в максимально посиленому та мобілізованому режимі".

"Магазини торговельної мережі "АТБ" забезпечені товарами всіх категорій у повному обсязі. Компанія має достатню кількість товарних залишків для забезпечення споживчого попиту у разі його збільшення. Логістична та транспортна інфраструктура компанії знаходиться під особовим контролем.

Керівництвом компанії розроблені відповідні плани дій при загострені ситуації, в першу чергу у районах прямого озброєного зіткнення. Працює створений оперативний штаб, проводиться погодинний моніторинг подій. Введені додаткові посилені заходи безпеки, щодо можливої необхідної евакуації співробітників компанії", - йдеться у заяві .

Там закликали партнерів, колег та покупців зберігати спокій та не піддаватись паніці.

Fozzy Group, яка володіє торговельними мережами Сільпо, Фора, Траш та іншими, також заявила, що робить все можливе для того, щоб "максимум магазинів працювали у звичайному режимі" і в українців залишався доступ до продуктів.