Міноборони Румунії: український військовий літак перехоплено ВПС Румунії

Близько 6:15 ранку Києвом військові Румунії засікли несанкціоноване вторгнення українського військового літака F-16 Fighting Falcon в румунський повітряний простір. Винищувач посадили під конвоєм на авіабазі Бакзу. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Румунії.

Зазначається, що два румунські військові літаки суворо дотримувалися національних процедур і міжнародних правил, які застосовуються в таких ситуаціях, приступаючи до перехоплення та візуальної ідентифікації літака, який увійшов у повітряний простір Румунії.

"Літак, про який йдеться, Sukhoi 27, що належить ВПС України, був супроводжений для негайної посадки на 95-й авіабазі Бакеу, операція, яка закінчилася о 07.05", – повідомляє відомство.

Крім того, в Міноборони країни повідомили, що після приземлення український військовий льотчик здався румунській владі, і тепер будуть вжиті необхідні правові заходи.

"Що стосується ситуації з безпекою в Україні, то румунська армія активувала військові командні пункти з повноваженнями щодо спостереження за ситуацією та координації сил та засобів для конкретних ситуацій, які можуть виникнути", – додали у прес-службі.

Також наголошується, що керівництво Міністерства національної оборони вжило всіх необхідних заходів реагування, як тих, які безпосередньо покладено на інститут, так і заходів підтримки інших компонентів системи національної безпеки, відповідно до заздалегідь розроблених планів міжвідомчої співпраці.