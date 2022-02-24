Українцям видадуть зброю через напад Росії: як її отримати

Міністр оборони України Олексій Резніков закликає активно вступати до лав територіальної оборони ЗСУ у своєму регіоні. Водночас у Національній поліції заявили, що озброять ветеранів органів внутрішніх справ, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Україна переходить в режим повної оборони. Всі, хто готовий і вміє тримати зброю, може прямо зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України у Вашому регіоні" , - повідомляє Резніков.

Щоб записатися в тероборону, з собою потрібно мати тільки паспорт.

Також глава поліції Ігор Клименко заявив, що ветерани МВС зможуть отримати зброю за спрощеною процедурою.