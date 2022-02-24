Де шукати перевірену інформацію: список офіційних сайтів та соцмереж

24 лютого 2022 року Росія розпочала напад на територію України. У різних містах держави чутно вибухи, на територіях Луганської та Донецької областей ведуться бойові дії. НВ розповідає де шукати офіційну інформацію, щоб не читати фейки, повідомляє Новое время.

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Генеральний штаб Збройних сил України – офіційні дані від ЗСУ щодо ситуації у місцях бойових дій. Ведуть комунікацію у Facebook .

Міністерство оборони України має офіційний сайт , сторінки у Facebook , Twitter та Instagram .

Державна прикордонна служба повідомляє про ситуацію на різних ділянках кордону та попереджає про перетин державного кордону України військами агресора на сайті , у Facebook .

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Влада України закликає не панікувати і залишатися в безпечному місці, тривожні валізи мають бути готові.