В Україні зупинили обіг усіх цінних паперів

Національна комісія з цінних паперів та фондовому ринку (НКЦПФР) зупинила обіг всіх цінних паперів. Рішення ухвалено на позачерговому засіданні 24 лютого, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише прес-служба регулятора.

"Тимчасово з 11:00 24 лютого 2022 року зупинити обіг всіх цінних паперів, а також проведення операцій в системі депозитарного обліку" , - йдеться в повідомленні.

Зупинка не стосується операцій необхідних для здійснення:

Національним банком монетарної та грошово-кредитної політики;

Міністерством фінансів операцій з обслуговування державного боргу.

"Депозитарним установам, яким Національним депозитарієм відкрито агреговані рахунки, забезпечити передання інформації з баз даних до Національного депозитарію України для забезпечення його подальшого резервного копіювання та зберігання" , - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що банківська система в умовах воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі. Разом з тим, НБУ прийняв постанову, якою передбачено ряд обмежень щодо зняття готівки. Робота валютного ринку зупинена, окрім продажу валюти клієнтам.