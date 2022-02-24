Держприкордонслужба: на острові Зміїний окупанти вимагають від прикордонників здатися
До острова Зміїний підійшло дві нерозпізнані цілі, повідомляє на своїй сторінці у Facebook Державна прикордонна служба України.
"Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства", - написали прикордонники.
Прикордонники зайняли оборону разом зі Збройними Силами України, зазначається в повідомленні.
У Держприкордонслужбі також повідомляють, що з боку білоруського кордону атакує авіація та техніка без розпізнавальних знаків.