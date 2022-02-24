Держприкордонслужба: на острові Зміїний окупанти вимагають від прикордонників здатися

До острова Зміїний підійшло дві нерозпізнані цілі, повідомляє﻿ на своїй сторінці у Facebook Державна прикордонна служба України.

"Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства" , - написали прикордонники.

Прикордонники зайняли оборону разом зі Збройними Силами України, зазначається в повідомленні.

У Держприкордонслужбі також повідомляють, що з боку білоруського кордону атакує авіація та техніка без розпізнавальних знаків.