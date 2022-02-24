ЄС заморозить активи Росії та закриє доступ банків на фінансовий ринок

Сьогодні, 24 лютого, Європейська комісія представить пакет масштабних та цілеспрямованих санкцій європейським лідерам для їх схвалення, повідомляє Ліга.net.

Про це заявила голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн.

Вона зазначила, що пакет санкцій Євросоюзу буде націлений на стратегічні сектори російської економіки та заблокує їм доступ до ключових технологій та ринків.

"Ми послабимо економічну базу Росії та її здатність до модернізації", - заявила глава ЄК .

Євросоюз також обіцяє заморозити російські активи в ЄС та закрити доступ російських банків на європейський фінансовий ринок.

"Ці санкції покликані завдати серйозної шкоди інтересам Кремля та його здатності фінансувати війну", - сказала фон дер Ляйєн .

Вона заявила, що Європейський Союз підтримує та продовжить підтримувати Україну та її народ.