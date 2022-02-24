ЄС заморозить активи Росії та закриє доступ банків на фінансовий ринок
Сьогодні, 24 лютого, Європейська комісія представить пакет масштабних та цілеспрямованих санкцій європейським лідерам для їх схвалення, повідомляє Ліга.net.
Про це заявила голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн.
Вона зазначила, що пакет санкцій Євросоюзу буде націлений на стратегічні сектори російської економіки та заблокує їм доступ до ключових технологій та ринків.
"Ми послабимо економічну базу Росії та її здатність до модернізації", - заявила глава ЄК.
Євросоюз також обіцяє заморозити російські активи в ЄС та закрити доступ російських банків на європейський фінансовий ринок.
"Ці санкції покликані завдати серйозної шкоди інтересам Кремля та його здатності фінансувати війну", - сказала фон дер Ляйєн.
Вона заявила, що Європейський Союз підтримує та продовжить підтримувати Україну та її народ.
"Президент Путін несе відповідальність за повернення війни до Європи. У ці темні години Європейський союз стоїть разом з Україною та її народом. Перед нами безпрецедентний акт агресії російського керівництва проти суверенної, незалежної країни. Мета Росії — не лише Донбас, ціль — не лише Україна , мета - стабільність у Європі та весь міжнародний порядок, заснований на правилах. За це ми притягуватимемо Росію до відповідальності", - заявила глава Єврокомісії.