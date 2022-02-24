ПриватБанк, monobank, Райффайзенак: як працюють банки в умовах воєнного стану

У банкоматах ПриватБанку можна зняти не більше ніж 3000 грн на добу. Відділення банку не працюють. Райффайзен Банк повідомив про закриття частини відділень. monobank тимчасово обмежив кредитні ліміти, повідомляє Новое время.

У службі підтримки ПриватБанку повідомляють клієнтам, що з огляду на форс-мажорну ситуацію відділень банку тимчасово закриті.

"Банкомати зараз працюють у режимі 3000 грн на добу. На жаль, було припинено валютообмін" , — інформують у банку.

По всій країні спостерігаються черги до банкоматів.

У Райффайзен Банку заявили, що роботу відділень у Донецькій та Луганській областях призупинено. Також не працює частина відділень у Харківській, Херсонській, Одеській та Київській областях.

"На решті території працюємо як завжди. Свої операції виконуйте, будь ласка, онлайн. Системи банку працюють стабільно" , — додали в Райффайзен Банку.

Співвласник monobank Олег Гороховський написав у Telegram, що банк працює у звичайному режимі.

"Головна мета — збереження грошей вкладників та клієнтів. Кредитні ліміти тимчасово обмежили. Наразі вирішуємо, як їх повертати. Спостерігаємо за розвитком ситуації" , — зазначив він.

В ПУМБі повідомили, що про графік роботи відділень проінформують найближчим часом.