ПриватБанк, monobank, Райффайзенак: як працюють банки в умовах воєнного стану
У банкоматах ПриватБанку можна зняти не більше ніж 3000 грн на добу. Відділення банку не працюють. Райффайзен Банк повідомив про закриття частини відділень. monobank тимчасово обмежив кредитні ліміти, повідомляє Новое время.
У службі підтримки ПриватБанку повідомляють клієнтам, що з огляду на форс-мажорну ситуацію відділень банку тимчасово закриті.
"Банкомати зараз працюють у режимі 3000 грн на добу. На жаль, було припинено валютообмін", — інформують у банку.
По всій країні спостерігаються черги до банкоматів.
У Райффайзен Банку заявили, що роботу відділень у Донецькій та Луганській областях призупинено. Також не працює частина відділень у Харківській, Херсонській, Одеській та Київській областях.
"На решті території працюємо як завжди. Свої операції виконуйте, будь ласка, онлайн. Системи банку працюють стабільно", — додали в Райффайзен Банку.
Співвласник monobank Олег Гороховський написав у Telegram, що банк працює у звичайному режимі.
"Головна мета — збереження грошей вкладників та клієнтів. Кредитні ліміти тимчасово обмежили. Наразі вирішуємо, як їх повертати. Спостерігаємо за розвитком ситуації", — зазначив він.
В ПУМБі повідомили, що про графік роботи відділень проінформують найближчим часом.
"Топ-менеджмент банку перебуває в Україні і працює разом із співробітниками.Всі безготівкові операції та перекази здійснюються у штатному режимі. Ми також оперативно поповнюємо банкомати. Онлайн сервіси банку та мобільний додаток доступні клієнтам. Можливе уповільнення роботи сервісів через додаткове навантаження на канали зв’язку. Перепрошуємо за ці незручності. Наразі ми вивчаємо ситуацію щодо безпеки роботи відділень для клієнтів і співробітників", — йдеться в повідомленні.