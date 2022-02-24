У Чугуєві внаслідок обстрілу п’ятиповерхівки загинула дитина

У місті Чугуїв на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу п’ятиповерхового будинку загинув неповнолітній хлопчик, повідомляє УНІАН.

Про це інформує прес-служба ДСНС.

Зазначається, що 24 лютого о 08:23 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у житловому 5-поверховому будинку у м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор, будинок №157. Вона виникла внаслідок ворожого обстрілу.

Зазначається, що на момент прибуття рятувальників горіли балкони квартир на другому та третьому поверхах, а також квартира на четвертому. Загальна площа пожежі склала біля 100 кв. м.

"Від вибуху загинув неповнолітній хлопчик. Є поранені. Рятувальники евакуювали з палаючого будинку 15 мешканців" , - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, о 09:50 відбулась локалізація вогню, наразі триває його ліквідація.