Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ - Зеленський

Україна розірвала дипломатичні відносини із Росією. Про це заявив у четвер, 24 лютого, президент Володимир Зеленський, повідомляє Корреспондент.

"Ми розірвали дипвідносини з Росією. Україна захищається і не віддасть свободи, щоб там не думали в Москві. Росія підло, самогубно, напала на нашу країну, як це зробила Німеччина у Другій світовій. Російська держава стоїть на шляху зла, але багато залежить від російського народу. Громадяни самі обиратимуть, на якому шляху кожен із них особисто. Хто не втратив совість - час виходити на протести проти війни з Україною", – сказав він у відеозверненні.

"Збройні сили України ведуть справді важкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі, в інших регіонах на сході, на півночі, на півдні. Ворог зазнав серйозних втрат, втрат у ворога буде ще більше. Вони прийшли на нашу землю", – сказав Зеленський.

"Я хочу сказати, що ми знімемо санкції з усіх громадян України рішенням РНБО, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі тероборони", – заявив президент.

Він повідомив, що Україна атакована на землі і в повітрі, армія стримує ворога, і їй зараз потрібна підтримка населення.

"Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім охочим, усім, хто здатен захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина України залежить майбутнє нашого українського народу. Кожен, хто має бойовий досвід і хто може приєднатися до оборони України, має негайно прибути у відповідні центри комплектації. МВС залучає до захисту держави ветеранів", – розповів Зеленський.

Президент також закликав українців здавати кров для поранених військових. Він наголосив на важливості роботи українських підприємств у воєнний час, доступності товарів і послуг.