Білорусь не бере участі в "спецоперації РФ" в Україні – Лукашенко
Лідер Білорусі Олександр Лукашенко розпочав термінову нараду через ситуацію в Україні. Про це, посилаючись на білоруські ЗМІ, пише Инна Сабатин, Корреспондент.
"Обстановка по периметру західних та південних кордонів змінилася", – заявив Лукашенко.
За його словами, білоруські війська не беруть жодної участі в російській
"спецоперації" в Україні.
Лукашенко переказав свою розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо ситуації в Україні.
"Він докладно посвятив мене в ситуацію і, найголовніше, у розвиток цієї ситуації. Як він заявив, мета проведення операції однозначна: це припинення геноциду народу в Донецькій та Луганській областях", – заявив Лукашенко.
За його словами, він
"особисто запропонував Путіну залишити кілька збройних сил" Росії на півдні Білорусі.
"Ми не були готові прикрити південний напрямок у даній ситуації, оскільки українські підрозділи – військові, не прикордонні – висунулися до кордону та почали проводити там маневри. Ми це бачили, але в нас там ніколи не було військ. Тому я запропонував якусь невелику частину російських військ залишити там на південних кордонах, доки ми своїми Збройними Силами не замінимо їх", – сказав Лукашенко.
Він заявив, що
"українці, керівництво та політики України" повинні
"ще раз" зробити висновки та зрозуміти,
"що треба вирішувати за столом переговорів ці питання" , і що це не означає,
"що ми там готували якусь проти України війну".