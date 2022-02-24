Білорусь не бере участі в "спецоперації РФ" в Україні – Лукашенко

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко розпочав термінову нараду через ситуацію в Україні. Про це, посилаючись на білоруські ЗМІ, пише Инна Сабатин, Корреспондент.

"Обстановка по периметру західних та південних кордонів змінилася", – заявив Лукашенко.

За його словами, білоруські війська не беруть жодної участі в російській "спецоперації" в Україні.

Лукашенко переказав свою розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо ситуації в Україні.

"Він докладно посвятив мене в ситуацію і, найголовніше, у розвиток цієї ситуації. Як він заявив, мета проведення операції однозначна: це припинення геноциду народу в Донецькій та Луганській областях", – заявив Лукашенко.

За його словами, він "особисто запропонував Путіну залишити кілька збройних сил" Росії на півдні Білорусі.

"Ми не були готові прикрити південний напрямок у даній ситуації, оскільки українські підрозділи – військові, не прикордонні – висунулися до кордону та почали проводити там маневри. Ми це бачили, але в нас там ніколи не було військ. Тому я запропонував якусь невелику частину російських військ залишити там на південних кордонах, доки ми своїми Збройними Силами не замінимо їх", – сказав Лукашенко.