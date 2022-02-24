Фондовий ринок Росії охопила паніка: втрати $150 млрд за одну ніч

Фондовий ринок Росії 24 лютого пішов у круте піке після початку повномасштабного вторгнення російських військових в Україну. Обвал став рекордним – за підрахунками аналітиків, загальні втрати становили понад $150 млрд (порівняно з 23 лютого), повідомляє Обозреватель.

На цьому фоні Московська біржа вимушено зупинила торги на всіх ринках, включаючи валютні та фондові. На момент зупинки торгів індекси російських компаній виглядали так:

Обвал російських акцій з вечора 23 лютого до ранку 24 лютого. Джерело: moex.com

Як випливає з офіційних даних Мосбіржі, акції Сбербанку Росії втратили у вартості понад 50%. Порівнянне падіння показали також акції паливного гіганта "Лукойл" та соцмережі "VK". Знецінення інших найбільших компаній РФ коливалося в діапазоні 20-35%.

"У четвер (24 лютого) російські акції впали найсильніше за всю історію, втративши понад $150 млрд після того, як президент Володимир Путін наказав провести операцію з "демілітаризації" України... Базовий індекс Московської біржі знизився приблизно на 50% порівняно з максимумом у жовтні, і це є найгіршим показником серед фондових ринків світу цього року" , – відзначили аналітики Bloomberg Quint.