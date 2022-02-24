На виїздах із Києва утворилися великі пробки

На багатьох виїздах з Києва утворилися кілометрові затори. Автомобілісти намагаються покинути місто. Представники столичної міської адміністрації просять не вдаватися в паніку і залишатися вдома, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Найбільш завантаженими є Південне і західне напрямки. Великі затори фіксуються на Обухівському, Житомирському, Варшавському напрямках. Також скута пробка і Велика Окружна. Антон Геращенко зазначив, що багато жителів Києва хочуть виїхати, щоб убезпечити свої сім'ї. За його словами, залишати Київ саме зараз не рекомендується.