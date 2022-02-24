МАУ призупиняє виконання регулярних та чартерних рейсів

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» iнформує про зупинення виконання регулярних та чартерних рейсів з/на територію України у зв'язку із закриттям повітряного простору України, повідомляє Мiнфiн.

Що робити українцям

Авіакомпанія МАУ підтримує та підтримуватиме зв'язок із МЗС України, Міністерством інфраструктури України.

Усі пасажири МАУ та громадяни України, які опинилися за кордоном та мають повернутися до України, мають зареєструватися на державному сайті Державної реєстрації українських громадян.

Зареєстрованим громадянам буде надана інформація про рейси до зазначених пунктів та пунктів прибуття в Україну.

Вся актуальна інформація про подальший статус виконання рейсів розміщуватиметься на офіційному сайті МАУ (www.flyuia.com).

Пасажири скасованих рейсів будуть проінформовані електронною поштою або телефоном, зазначеним у бронюванні.

Прохання до пасажирів перевірити наявність у авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» актуальної контактної інформації — електронної пошти, номера індивідуального мобільного телефону.