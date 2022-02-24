Більшість українських портів зачинена – Міністерство

Наразі більша частина портів закрита, жодних пошкоджень портової інфраструктури немає. ﻿Пише Міністерство інфраструктури на 12:00, повідомляє Економічна правда.

Відбувається координація з військовими.

В Мінінфра зауважили, що, як і раніше, більшість пасажирських поїздів, всі поїзди до Києва та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком.

Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями.

Потяги до Харкова досі зупинено, з метою безпеки припинено рух на дільниці Волноваха — Південнодонбаська, персонал евакуйовано.

Українське небо наразі залишається закритим.