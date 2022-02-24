Транспорт працює на усіх вулицях Києва в усіх районах – КМДА

У КМДА заявляють, що інфраструктурно-транспортний комплекс Києва працює у штатному режимі.﻿ Про це заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов, повідомляє Економічна правда.

Усов запевнив, що усі гілки метрополітену працюють.

"Враховуючи існуючий пасажиропотік, випуск рухомого складу КП "Київпастранс" скорочено удвічі.

Наповненість автобусних маршрутів наразі складає 50%, тролейбусів – 40%, трамваїв – 40%, - зазначив він.

"Відповідно у місті в штатному режимі здійснює перевезення 255 комунальних автобусів, 168 тролейбусів та 130 вагонів трамваїв.

Приватні перевізники скоротили випуск до 40%, на вулицях міста працює 600 автобусів в режимі маршрутного таксі", - додав заступник глави КМДА .

Транспорт працює на усіх вулицях міста в усіх районах. За його словами, у разі необхідності є резерв для збільшення рухомого складу на вулицях міста.

Усов нагадав, що проїзд у комунальному транспорті – безкоштовний.