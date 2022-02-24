Що відбувається на паливному ринку (Оновлюється)

Рано вранці 24 лютого Російська Федерація розпочала військове вторгнення на територію України, повідомляє Enkorr.

12.10

Митні пункти в Куп'янську, через які надходить російське дизпаливо та скраплений газ, зупинено.

12.05

Білоруська нафтова компанія просить в українських контрагентів погасити борги та перевести платежі на білоруську структуру.

Охочих купувати поки що виявити не вдалося.

11.55

ПАТ «Укрнафта» повідомляє про те, що всі об'єкти компанії працюють у штатному режимі відповідно до ситуації.

«Компанія вживає необхідних заходів щодо забезпечення безпеки працівників та підтримки безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури. Офісні працівники, по можливості, переведені на віддалений режим роботи. У центральному апараті працює координаційний штаб», - йдеться у повідомленні.

Мережа автозаправних станцій «Укрнафта» працює без перебоїв відповідно до ситуації. Станом на даний момент АЗС забезпечені паливом, плануються нові постачання. Цінова політика компанії найближчим часом не змінюватиметься, а безготівкова оплата, як і раніше, доступна на кожній АЗС.

11.40.

АЗК GRAND PETROL тимчасово призупинили роботу у зв'язку із технічними проблемами. «Ми докладаємо всіх зусиль для їх оперативного вирішення. Про відновлення роботи автозаправних комплексів ми повідомимо додатково! Просимо вибачення за незручності і дякуємо за розуміння», — йдеться у повідомленні мережі.

11.25.

Автозаправні комплекси (АЗК) мережі ОККО продовжують роботу у штатному режимі, повідомили агенції «Інтерфакс-Україна» у компанії у четвер.

11.20.

АТ «Укргазвидобування» продовжує видобуток газу на більшості об'єктів у штатному режимі, за поточну добу пошкодження об'єктів внаслідок обстрілу не зафіксовано, повідомила прес-служба НАК «Нафтогаз України».

10:50.

«Укртатнафта» заявила, що підприємство працює у штатному режимі та виконує всі виробничі програми. "Ситуація на підприємстві знаходиться під повним контролем керівництва, на будь-які зміни ситуації буде належне оперативне реагування", - заявили в компанії.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Білорусь припинила постачання палива в Україну. Також, за його словами, через пробки на українські АЗС не можуть доставити паливо, вибірка максимальна.

Голова Рівненської ОДА Віталай Коваль закликав АЗС Рівненщини надавати позачергову перевагу для автомобілів швидкої допомоги, поліції, ДСНС та екстрених служб.