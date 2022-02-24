Маріуполь звільнено, Харківську область обстрілюють – свіже зведення

Збройні сили РФ увійшли до прикордонного пункту пропуску Піски Харківської області. Про це, посилаючись на Міністерство внутрішніх справ у своєму звіті, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними на 10:00 четверга в Миколаєві під час обстрілу Кульбакинського військового аеродрому одна людина отримала поранення.

У Дніпропетровській області військові частини №2110 (с. Червоногригорівка) та №7036 (Краснопілля) перебувають під обстрілами. Знищено локаційну станцію на аеродромі.

Крім того, Генштаб Збройних Сил України також передає оперативну інформацію станом на 10.30.

"Угруповання Збройних Сил України стійко утримують оборону держави. У Чернігівській області вдалося зупинити противника. Важкі бої ведуться у Харківському напрямку та в районі проведення операції Об'єднаних сил, де противник зазнав втрат у живій силі та техніці. Силами наших військ повернуто під повний контроль міст Маріуполь та Щастя. Знищено не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога. Складна ситуація на Херсонському напрямку, однак, сили оборони України дають відсіч агресору", – повідомила прес-служба ЗСУ.

Водночас, "Українська правда" з посиланням на Державну прикордонну службу повідомляє, що було відкрито вогонь з мінометів з прикордонників у Харківській області.

За інформацією чергового ДПСУ, о 10.35 розпочався мінометний обстріл відділу прикордонної служби "Дергачі" Харківська область.

Також у Донецькій області у місті Вугледар під час обстрілу загинули троє цивільних осіб.