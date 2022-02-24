Податкова повідомила про обмеження доступу до електронних сервісів

Державна податкова служба (ДПС) повідомила про можливе обмеження доступу платників податків до електронних сервісів, а також до Електронного кабінету. Крім того, можлива часткова зупинка деяких сервісів. Причина – введення в Україні воєнного стану у зв'язку з вторгненням Росії, повідомляє Обозреватель.

Наголошується: зроблено це з метою захисту прав платників та вжиття заходів щодо інформаційної безпеки.

Коли буде відновлено доступ до сервісів, наразі невідомо.

"Про повне відновлення електронних сервісів буде поінформовано додатково" , – зазначили у ДПС.

Нацбанк же, своєю чергою, призупинив роботу валютного ринку України. Виняток – операції з продажу іноземної валюти клієнтами. Крім того, було зафіксовано офіційний курс гривні на 24 лютого 2022 року.