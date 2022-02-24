Україна на кордоні з Білоруссю закрила усі прикордонні переходи

Українська влада закрила всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Про терміни такого рішення наразі невідомо, повідомляє Обозреватель.

На сайті Державного прикордонного комітету РБ зазначили, що перепустка громадян країни, які повертаються з України, здійснюватиметься через пункт Виступовичі.

"У свою чергу, білоруська сторона не припиняла оформлення осіб та транспортних засобів. Інформація про організацію виїзду громадян Білорусі з України через інші українські пункти пропуску уточнюється" , – сказано в повідомленні.

Зазначимо, раніше Державна прикордонна служба заявила, що російські солдати за підтримки військових Білорусі атакували державний кордон України.