Усі розрахунки за картками здійснюються без обмежень, - НБУ

Національний банк України не вводив обмежень на безготівкові розрахунки, зокрема на розрахунки через POS-термінали у точках торговельних мереж. Усі безготівкові розрахунки можна здійснювати без обмежень, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначили в прес-службі, "найбезпечнішим і надійним способом оплати у поточних умовах є безготівкові розрахунки".

"Система електронних платежів (СЕП) Національного банку працює у звичайному режимі. Банки України підключені до СЕП та здійснюють платежі клієнтів у штатному режимі та без перебоїв" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що банківська система в умовах воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі. Разом з тим, НБУ прийняв постанову щодо обмежень щодо зняття готівки в сумі 100 000 гривень. Робота валютного ринку зупинена, крім продажу валюти клієнтам.