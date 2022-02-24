РФ ударила по Броварах крилатими ракетами — Геращенко
У четвер, 24 лютого, російські війська завдали ракетного удару по Броварах Київської області, повідомляє Новое время.
Про це зявив у себе у Facebook радник голови МВС Антон Геращенко.
"Щойно був удар двома крилатими ракетами по нашому військовому об'єкту у Броварах. Інформація з Генштабу. Інформація про жертви та руйнування уточнюється", — йдеться у повідомленні.
Крім того, у соцмережах оприлюднили відео з міста, на якому видно, як з території атакованого об'єкта підіймаються клуби диму.