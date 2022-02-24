РФ ударила по Броварах крилатими ракетами — Геращенко

У четвер, 24 лютого, російські війська завдали ракетного удару по Броварах Київської області, повідомляє Новое время.

Про це зявив у себе у Facebook радник голови МВС Антон Геращенко.

"Щойно був удар двома крилатими ракетами по нашому військовому об'єкту у Броварах. Інформація з Генштабу. Інформація про жертви та руйнування уточнюється" , — йдеться у повідомленні.

Крім того, у соцмережах оприлюднили відео з міста, на якому видно, як з території атакованого об'єкта підіймаються клуби диму.