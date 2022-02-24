Президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про загальну мобілізацію. Рішення прийнято через напад Росії на Україну.

На сайті парламенту з'явився законопроект про затвердження указу президента України "Про загальну мобілізацію". Його номер - 7113.

Зазначимо, мобілізація - комплекс заходів, спрямованих на переведення державної інфраструктури та військових сил країни у військовий стан у зв'язку з надзвичайними умовами всередині країни або ж за її межами. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано.