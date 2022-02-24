Інтернет та мобільний зв'язок працюватимуть навіть із нульовим рахунком
Інтернет та мобільний зв'язок в Україні працюватимуть навіть у абонентів з нульовим рахунком, повідомляє UBR.
Держспецзв'язку закликало мобільних операторів не відключати абонентів за несплату. За інформацією заступника голови Комітету з цифрової трансформації, оператори та провайдери пішли на зустріч.
Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв'язку звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від мобільного зв'язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на рахунку або сформувалася заборгованість.
" В даний час оператори фіксують велике навантаження на мережі, тому можливі перебої зі зв'язком. Держспецзв'язку просить абонентів здійснювати телефонні дзвінки та обмін повідомленнями в межах необхідності. Якщо не можете додзвонитися - здійснюйте обмін SMS -повідомленнями", - сказано в повідомленні.
Водночас, заступник голови Комітету Ради з цифрової трансформації та голова правління Інтернет асоціації України Олександр Федієнко у Facebook заявив, що домовленості з учасниками ринку вже досягнуто.
"Є домовленість, що велика кількість фіксованих (кабельних) операторів провайдерів не вимикатиме своїх абонентів у разі закінчення грошей на рахунку. Те саме – два мобільні оператори", - повідомив він і попросив абонентів не перезавантажувати мережу.