Цар гори: тестуємо нове покоління Lexus LX

У середині жовтня минулого року компанія Lexus представила свій флагман у сегменті позашляховиків та SUV – модель LX нового покоління. Що ж змінилося в автомобілі, який займе верхню сходинку в ієрархії бренду, повідомляє Обозреватель.

З цим питанням команда АвтоОбоза розбиралася в процесі тест-драйву, який проходив у гостинній та привітній Грузії. Нову генерацію моделі LX чекали довгих 14 років, як і родинну модель Toyota Land Cruiser 300, з якою у новинки традиційно багато спільного. Однак і відмінностей у нового покоління LX та LC300 – вистачає. Але про все по порядку.

Автомобіль отримав абсолютно нове прочитання знаменитого веретеноподібного облицювання радіатора.

Почнемо із зовнішності моделі. Нинішнє покоління LX значно сильніше відрізняється від Land Cruiser 300, ніж попередні генерації моделі. Автомобіль отримав абсолютно нове прочитання знаменитого веретеноподібного облицювання радіатора, яке тепер не має окантовки, а являє собою сім здвоєних рамок, що створюють відомий Х-подібний малюнок. З боків передньої панелі розташувалися чорні контрастні повітрозабірники.

Версія F-Sport з'явиться в Україні у 2023 році

Зовнішність моделі втратила колишня агресія і тепер машина виглядає солідно і інтелігентно. Дизайнери зберегли звичні для автомобілів марки стрілоподібні ДХО, над якими розташувалися по три світлодіодні модулі адаптивних фар. Нова головна оптика BladeScan за рахунок роботи рухомих дзеркал та світлодіодів вміють "вирізати" зі світлового потоку зустрічні машини, щоб не засліплювати водіїв.

Не менш радикально змінилася корма позашляховика

Не менш радикально змінилася корма позашляховика. Якщо у попередника домінувала широка задня стійка, то тепер вона має трикутну форму, а її нахил суттєво збільшився. За рахунок цього автомобіль виглядає динамічно та сучасно, незважаючи на солідні розміри. Як і у LC300, у новинки від Lexus двері багажного відділення відтепер цілісні. Стилістика задньої панелі зазнала еволюції, зокрема, ліхтарі під впливом модних трендів поєднали тонкою світлодіодною стрічкою, а на місці звичної емблеми з'явилося буквене написання Lexus.

Інтер'єр

Дизайн салону Lexus LX також суттєво відрізняється від спорідненого Toyota Land Cruiser 300. Автомобіль отримав цифровий кокпіт з електронною 8-дюймовою шкалою приладів та двома екранами на центральній консолі. Широкоформатний верхній 12,3-дюймовий дисплей відповідає за інфо-розважальну систему, різні налаштування автомобіля та навігатор. Нижче розмістили 7-дюймовий дисплей, за допомогою якого можна керувати клімат-контролем та їздовими режимами, у тому числі позашляховими. Оперативна інформація виводиться на 10-дюймовий екран на лобовому склі перед очима водія. Кермо тепер гріється повністю, а не лише окремі секції.

Автомобіль отримав цифровий кокпіт з електронною 8-дюймовою шкалою приладів та двома екранами на центральній консолі.

Широкоформатний верхній 12,3-дюймовий дисплей відповідає за інфо-розважальну систему, різні налаштування автомобіля та навігатор.

Цифрова панель приладів має кілька режимів відображення інформації

Lexus LX має систему кругового огляду. Крім того, система Multi-Terrain Monitor показує на екрані все, що відбувається під передньою та задньою частинами машини. Аналогічно LC300, у списку базових опцій з'явилася система запуску двигуна по відбитку пальця, причому пам'ять дозволяє записати до 10 користувачів. До списку базових опцій увійшли цифрове салонне дзеркало та доводчики дверей, а зручне крісло водія регулюється у 10 напрямках. Для меломанів підготували кілька аудіосистем на вибір, включаючи преміальну Mark Levinson із 25 динаміками.

Салон дизельної версії LX500d

Другий ряд сидінь LX500d дозволяє трансформувати салон для перевезення вантажів

Але найцікавіше нововведення для LX – це розкішний чотиримісний салон, який буде доступний у максимально укомплектованій бензиновій модифікації LX600 Superior. Ззаду розташовуються два роздільні крісла з індивідуальними регулюваннями та функціями масажу. Крім того, можна скласти праве переднє крісло, що дозволить збільшити відстань між рядами до 1100 мм. Ще правий пасажир має висувну підставку для ніг. Також у VIP-салоні є сенсорний дисплей у центральному підлокітнику, два 11,6-дюймові дисплеї медіасистеми та додаткові повітропроводи на стелі.

У топовій комплектації новий LX600 Superior має два індивідуальні крісла підвищеного комфорту.

У дизельній версії з суцільним третім рядом багажник вміщує 1109 л, а у VIP-варіанті за рахунок відсунутих крісел його обсяг сягає 767 л. Якщо скласти задній ряд, то машину можна завантажити до 1960 л поклажі.

На трасі та бездоріжжі

В Україні новий Lexus LX буде запропонований у двох варіантах виконання – бензиновому LX600 Superior та дизельному LX500d. Орієнтовно 2023 року до нас приїде спортивна версія F-Sport.

Як і Land Cruiser, Lexus LX втратив двигуни V8 і тепер має у своєму арсеналі бітурбовані мотори V6 нового покоління. Lexus LX 500d оснащений дизелем об'ємом 3,3 л, який видає 300 л. та 700 Нм проти 272 л.с. та 650 Нм у колишнього 4,5-літрового V8. А бензиновий Lexus LX 600 оснащений 3,4-літровим V6 із віддачею 415 к.с. та 650 Нм замість 367 л.с. та 530 Нм у колишнього мотора. Коробка передач в обох випадках – 10-ступінчастий "автомат".

Lexus LX 500d оснащений дизелем об'ємом 3,3 л, який видає 300 л. та 700 Нм проти 272 л.с. та 650 Нм у колишнього 4,5-літрового V8

Перш ніж вирушити підкорювати бездоріжжя ми проїхали досить довгий шлях звичайними дорогами. Порівняно з LC300 новинка має інші налаштування підвіски та кермового управління. На відміну від попередника, LX отримав електропідсилювач керма, що дозволило інтегрувати численні електронні системи допомоги водієві. Наприклад, при виявленні пішохода, який несподівано з'явився на дорозі, електроніка самостійно веде машину убік, щоб уникнути наїзду. Від упору до упору – 3,2 обороти, але при цьому маневрування великою та важкою машиною не викликає труднощів.

Автомобіль з легкістю долає водні перешкоди

Крім того, водій може самостійно змінити їздовий режим, обравши Eco, Normal, Sport, Sport+ або Custom. Їх відмінності полягають у гостроті керма та жорсткості адаптивної підвіски. Цікаво, що найбільш комфортним для нас здався режим Sport+, який мінімізує поздовжнє та поперечне розгойдування, особливо при проходженні поворотів.

Завдяки керованим електронікою амортизаторів автомобіль має чотири варіанти кліренсу: Normal, High 1, High 2 та Low. Останній використовується тільки при посадці/висадженні, опускаючись на 27 мм. У положенні Normal новий LХ розташовується на 23 мм нижче за попередника, що дозволило поліпшити аеродинаміку і стійкість на дорозі. У максимальному варіанті High 2 машина піднімається відносно на 110 мм. Дорожній просвіт у машин з 20-дюймовими колесами досягає 200 мм, з 22-дюймовими – 205 мм.

Завдяки керованим електронікою амортизаторів автомобіль має чотири варіанти кліренсу: Normal, High 1, High 2 та Low

Але сухі цифри не дозволяють оцінити повною мірою, на що здатний цей автомобіль на бездоріжжі. Крім того, що він навіть на 22-дюймових дисках дозволяє дуже активно пересуватися пересіченою місцевістю, наявність блокувань та різних допоміжних систем роблять його справжнім всюдиходом. У цьому ми переконалися, коли другого дня тест-драйву долали русло висохлої річки. Дивлячись на величезні валун з боку, здавалося, що жоден автомобіль у світі без спеціальної підготовки не здатний подолати ці перешкоди, не пошкодивши підвіску і не залишитися без бамперів. Але, Lexus LX нового покоління довів протилежне. Це було дивно, але факт, що машина з честю витримала випробування на міцність.

Навіть на 22-дюймових дисках дозволяє дуже активно пересуватися пересіченою місцевістю, наявність блокувань і різних допоміжних систем роблять його справжнім всюдиходом.

Хід підвіски новинки збільшили на 290 мм. Найбільш складні ділянки долати допомагав знижений ряд трансмісії, три блокування диференціалів та фірмова система Crawl Control. Остання дозволяє рухатися з мінімальною швидкістю без використання педалей "газу" або гальма. Головне, не піддаватися паніці та вірити в інженерний геній творців машини. Цікаво, що навіть картер двигуна Lexus LX створений таким чином, що рівень масла в ньому залишається постійним, навіть коли машина долає 45-градусні підйоми або спуски.

Хід підвіски новинки збільшили на 290 мм

Резюме

Нове покоління Lexus LX зазнало кардинальних змін разом із спорідненим Land Cruiser 300. Автомобіль став легшим, отримав абсолютно нові економічніші мотори. Шасі, підвіска та трансмісія забезпечують новинці чудову прохідність на найважчому бездоріжжі. Новий 4-місний VIP-салон, що вперше пропонується для Lexus LX, забезпечить користувачів якісно новим рівнем комфорту.

Вартість LX 500d Luxury в Україні стартує з позначки 3286000 грн, а за версію LX 600 Superior просять не менше 3919000 грн.