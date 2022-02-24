Удар по військовій частині в Одеській області: загинули 18 осіб, є поранені

В результаті удару по військовій частині в Одеській області в ході нападу Росії на Україну загинули 18 осіб. Також о є поранені, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

Про це інформувала у Facebook Одеської ОДА.

Повідомляється, що 18 осіб загинули в результаті удару по військовій частині в селі Липецьке, Подільського району.