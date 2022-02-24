Удар по військовій частині в Одеській області: загинули 18 осіб, є поранені
В результаті удару по військовій частині в Одеській області в ході нападу Росії на Україну загинули 18 осіб. Також о є поранені, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.
Про це інформувала у Facebook Одеської ОДА.
Повідомляється, що 18 осіб загинули в результаті удару по військовій частині в селі Липецьке, Подільського району.
"Як повідомляють у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, станом на 11:00 силами співробітників ДСНС з-під завалів врятовано 6 осіб, госпіталізовано до Подільської міської лікарні. Один з врятованих, на жаль, помер у лікарні. Загинули 18 осіб (8 чоловіків, 10 жінок). В даний час триває розбір завалів", - йдеться в повідомленні.