Прем'єр України створює оперативний економічний штаб - Подоляк
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль створює оперативний економічний штаб, який займатиметься окремими питаннями в економічній сфері, повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Зараз прем'єр створює оперативний економічний штаб, який займатиметься окремими питаннями в економічній сфері", – сказав він у ході прес-брифінгу у Києві у четвер.
Банківська система та енергетичний сектор працюють у штатному режимі, уточнив Подоляк.