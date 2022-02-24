Україна полонила перших російських військових - Геращенко

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомляє про взяття у полон російських військовополонених у зоні ООС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Перші російські військовополонені. Взято в полон у зоні ООС. Будуть у повній безпеці. Їхньому життю нічого не загрожує", — написав Геращенко у своєму телеграм-каналі.

Пізніше цю інформацію підтвердили у Генеральному штабі Збройних Сил України.