Україна полонила перших російських військових - Геращенко
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомляє про взяття у полон російських військовополонених у зоні ООС, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Перші російські військовополонені. Взято в полон у зоні ООС. Будуть у повній безпеці. Їхньому життю нічого не загрожує", — написав Геращенко у своєму телеграм-каналі.
Пізніше цю інформацію підтвердили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
"Військовослужбовці 93-ї ОМБр Холодний Яр взяли в полон двох російських окупантів із в/ч 91701 ямпільського мотострілецького полку", - повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.