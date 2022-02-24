ЄС вимагає від Путіна негайно припинити війну з Україною - Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель від імені ЄС виступив із заявою, в якій закликав президента РФ Володимира Путіна негайно припинити військові дії стосовно України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Європейський Союз рішуче засуджує неспровоковане вторгнення в Україну збройних сил Російської Федерації. Ми також засуджуємо причетність Білорусі до цієї агресії проти України і закликаємо її дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань", - йдеться у заяві, текст якої поширений у четвер у Брюсселі.

"Ми вимагаємо від президента Путіна негайно припинити російські військові дії і беззастережно вивести всі сили та військову техніку з усієї території України. Росія несе повну відповідальність за цей акт агресії та всі руйнування і людські жертви, які він спричинить. Вона нестиме відповідальність за свої дії", - наголошується у документі.

У ЄС констатували, що військовий напад РФ на Україну - незалежну та суверенну державу - є кричущим порушенням міжнародного права та основних принципів, на яких будується міжнародний порядок, заснований на правилах.

"ЄС разом із трансатлантичними партнерами та однодумцями об'єдналися в безпрецедентних зусиллях із досягнення дипломатичного вирішення кризи безпеки, викликаної Росією. Росія не відповіла взаємністю на ці зусилля і натомість в односторонньому порядку віддала перевагу серйозній і навмисній ескалації. ЄС із самого початку ясно дав зрозуміти на найвищому політичному рівні, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки та великі витрати", - наголосив Боррель.

Він запевнив, що відповідь ЄС включатиме і секторальні, й індивідуальні обмежувальні заходи, повністю узгоджені з трансатлантичними партнерами та однодумцями.

"Росія не має сумніватися в тому, що ЄС залишиться рішуче єдиним, роблячи наступні кроки у тісній координації з партнерами. ЄС закликає міжнародне співтовариство вимагати від Росії негайного припинення цієї агресії, яка загрожує міжнародному миру та безпеці у глобальному масштабі", - йдеться у заяві.

ЄС також закликав РФ повністю дотримуватися міжнародного гуманітарного права та забезпечити безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ та допомогу всім, хто потребує, так само як і забезпечити безпеку Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.