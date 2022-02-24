Мережа заправних станцій OKKO обмежила продаж бензину

Заправки мережі ОККО обмежили заправку до 20 літрів на одне авто, заявили у компанії, повідомляє Новое время.

" З метою забезпечення можливості пріоритетної заправки спеціальних служб та служб критичної інфраструктури наша компанія вирішила обмежити обсяг заправки – до 20 літрів. Тобто 20 літрів — це максимум, який ми відпускатимемо на одне авто" , — заявили в ОККО.

У компанії попросилися поставитися з розумінням, якщо транспорт спеціальних служб та служб критичної інфраструктури заправлятимуться позачергово.

Мережа АЗК ОККО ( Концерн Галнафтогаз) входить до складу OKKO Group. Є однією з найбільших автозаправних мереж в Україні, яка налічує 425 автозаправних комплексів.

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