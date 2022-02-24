Росія вже готова обговорювати "нейтральний статус України" – Кремль

Москва готова вести переговори з керівництвом України про нейтральний статус цієї країни та відмову від розміщення на її території озброєнь. Про це заявив прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Українська правда.

"Президент (Путін) сформулював своє бачення того, що ми чекали б від України для того, щоб концептуальні "червоно-лінійні" проблеми були вирішені.

Це нейтральний статус, це відмова від розміщення озброєнь. Тут питання, чи готове керівництво України на це", - заявив Пєсков.

На уточнююче питання, чи готова зараз Росія поспілкуватися з керівництвом України на цю тему, Пєсков сказав:

"Якщо керівництво України готове про це говорити".