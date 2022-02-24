Котирування єврооблігацій України впали

Котирування єврооблігацій України впали
Фото: Pixabay

Котирування доларових єврооблігацій України у результаті військової агресії Росії впали у четвер на 18,7−27,1% - до 39,6−43,8% від номіналу, повідомляє Новое время.

На 12:20 за київським часом дохідність до погашення паперів з погашенням у 2024 році підскочила до 49,1-64,4%, у 2025 році - до 38,9%, у 2026 році - до 34,3%.

Ставки за більш "довгими" паперами зросли до: 2029 - 23,75%, 2032 - 22,3% і 2033 - 21,5%.

Облігації в євро з погашенням у 2026 році котирувалися з дохідністю 34,3%, у 2030 році — 20,3%.

Курс ВВП-варрантів впав у четвер на 17,9% - до 29,9% від номіналу.

Регулятор українського фондового ринку зупинив обіг усіх цінних паперів. НБУ зупинив роботу валютного ринку, зафіксував курс та обмежив зняття готівки 100 тис. грн на добу.

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