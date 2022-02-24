НАТО заявило про перекидання додаткових сил до східної частини Альянсу

Члени НАТО засудили нове вторгнення Росії в Україну, закликали режим Кремля припинити військові дії та заявили про розгортання додаткових сил у східній частині Альянсу, повідомляє Ліга.net.

"Ми розгортаємо додаткові оборонні сухопутні та повітряні сили у східній частині Альянсу, а також додаткові морські засоби. Ми підвищили готовність наших сил реагувати на всі непередбачувані обставини", - йдеться у повідомленні.

У НАТО наголосили, що разом із союзниками та партнерами доклали всіх зусиль для налагодження діалогу з Росією. Вторгнення в Україну показало - "тільки Росія обрала шлях ескалації" .

Дії режиму Кремля, наголошується в повідомленні, "серйозна загроза євроатлантичній безпеці й матиме геостратегічні наслідки" .

В Альянсі запевнили – продовжать вживати всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та оборони всіх союзників.