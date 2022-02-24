Пєсков: Росія пропонує Україні переговори

У Кремлі заявляють, що збройний напад на Україну не має на меті окупувати країну. Про це заявив у четвер, 24 лютого, речник президента РФ Дмитро Пєсков, пише Александр Иваницкий, Корреспондент.

"Ніхто не говорить про окупацію. І в даному випадку це слово тут не застосовується", - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи можлива заміна керівництва України, Пєсков сказав:

"Інше – це буде питання вибору українського народу".

Також Пєсков заявив, що метою нападу є демілітаризація України.

"Це означає нейтралізацію військового потенціалу, який останнім часом був добряче підбитий, у тому числі завдяки активній діяльності зарубіжних країн", – сказав він.

При цьому Пєсков заявив, що РФ готова спілкуватися з керівництвом України, якщо ті готові говорити щодо поставлених російською стороною питань.