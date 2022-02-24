РФ завдала понад 30 ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури - Генштаб

Росія завдала понад 30 ударів об'єктам цивільної та військової інфраструктури України станом на 13.00, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України станом на 13.00 24 лютого збройними силами держави-агресора завдано понад 30 ударів крилатими ракетами "Калібр", реактивними системами залпового вогню, авіацією та артилерією з цивільної та військової інфраструктури України.

Зазначається, що противник продовжує наступ за підтримки армійської авіації з перетину українського кордону за напрямками Армянськ-Херсон, Чаплинка-Каховка.

За інформацією Генштабу робота диверсійно-розвідувальних груп фіксується у Бессарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні України.

Угруповання Об'єднаних Сил України перейшли до проведення оборонної операції.

Оперативно-тактичні угруповання ведуть оборонні бої усім напрямах просування противника.