"Укрзалізниця": маршрути деяких потягів зазнали змін

Маршрути та розклад деяких потягів зазнали змін, громадян просять стежити за оновленням інформації﻿. Про це, посилаючись на прес-службу "Укрзалізниці", повідомляє Ділова столиця.

Так, "УЗ" призначає додатковий рейс №713 з Києва до Вінниці о 14:25. Квитки у продажу з 12:30.

З міркувань безпеки сьогодні не зможуть бути відправлені з кінцевих станцій поїзд №113/114/141/142 з Бахмута до Львова та №732 Запоріжжя-Київ.

Швидкісний експрес №722 Харків-Київ відправиться з Харкова диспетчерським розкладом, можливі запізнення — просимо слідкувати за офіційними оголошеннями на вокзалах.

Задля безпеки пасажирів потяг №45/46 Лисичанськ-Ужгород змінює маршрут південніше від кордону і прямуватиме через Полтаву. Відповідно посадки по станціям Суми, Ворожба, Ніжин, Конотоп, Бахмач не буде.

"Укрзалізниця" також додає вагони до поїзда №769 Київ-Кам’янець-Подільський. Квитки вже у продажу.

Також буде додано вечірній додатковий рейс поїзда Київ-Львів. Громадян просять стежити за оновленням інформації.