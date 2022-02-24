Резніков: Україна успішно бореться з агресором

Наразі Україна успішно протистоїть військам Російської Федерації, які вторглися сьогодні до України﻿. Про це, посилаючись на відеозвернення міністра оборони Олексія Резнікова до українців, повідомляє Ділова столиця.

"Україна б'ється, і б'ється успішно. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть до Росії. На сході наступ ми стримали, ворога відкинуто Окупанти вже втратили 6 літаків, 2 гелікоптери, 5 танків. Пишаюся захисниками. Тримаємо оборону на всіх напрямках!" — зазначив він.

За даними МВС, російська військова техніка, зокрема броньована, порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.