НБУ відкрив рахунок для збирання грошей на підтримку армії

Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збирання коштів на підтримку Збройних сил України. Кошти можна перевести у гривні, доларах, євро, британських фунтах, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначили у прес-службі, таке рішення ухвалено у зв'язку із запровадженням військового стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA84300001000000047330992708.

Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян у національній валюті.