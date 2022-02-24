У ВП заявили про дефіцит палива на АЗС

Крім підприємств, які зазнали прямого нападу збройних сил РФ, решта працює в режимі надзвичайної ситуації, повідомляє Корреспондент.

Енергетичний та банківський сектори в Україні працюють у штатному режимі, проте на заправках є дефіцит палива. Про це на брифінгу заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Щодо палива на заправках - спекулятивний високий попит, тому є дефіцит палива. Тепер вирішується, як ми вирішуватимемо ці питання. Тобто те, як і в якій кількості ми завозитимемо паливо на автозаправки. Проблема з паливом невелика є", - сказав радник глави ВП .

За його словами, крім підприємств, які зазнали прямого нападу збройних сил РФ, решта працює в режимі надзвичайної ситуації.

"Банківський сектор працює у штатному режимі, введено ліміти до 100 тис. грн на зняття готівки. Кілька годин тому були часткові перебої з можливістю оплатити карткою, це все локальні прояви кібератак, які йдуть нашими галузями", - розповів Подоляк .

Він наголосив, що в енергетиці все працює.

"АЕС, ГЕС усі працюють у штатному режимі, там, безумовно, посилена охорона, але вона вже була посилена протягом кількох тижнів. Сьогодні там виставлено додаткову охорону. У нас немає сьогодні блекаутів поки ніяких. Так само, як я й казав про інтернет та мобільний зв'язок. Все працює в штатному режимі з окремими навантаженнями, які є на окремих напрямках – ми намагаємося це все швидко влаштувати", - додав радник .

За словами Подоляка, українські порти сьогодні закриті військовими.

"Дороги – великі магістралі працюють у штатному режимі, є деяке навантаження у західному напрямку, – розповів він.

Нагадаємо, на кордонах України з Польщею та Угорщиною зібралися сотні авто.