МВС Польщі: відкриваються пункти приймання біженців біля кордону з Україною

На Люблінщині та на Підкарпатті, що поруч із польсько-українським кордоном, буде вісім пунктів приймання біженців із України﻿. Про це, посилаючись на заступника голови МВС республіки Павла Шефернакера, повідомляє Ділова столиця.

"У найближчі години будуть створені пункти прийому в Люблінському воєводстві та в Підкарпатському воєводстві, що на польсько-українському кордоні" , — сказав заступник голови МВС.

За його словами, їх готували із самого ранку за рішенням міністра внутрішніх справ Маріуша Камінського.

Заступник міністра пояснив, що на першому етапі буде створено вісім таких пунктів. Вони забезпечать харчування, медичну допомогу та інформацію для біженців.

Міністр запевнив, що польська Прикордонна служба знаходиться в повній готовності. Польський кордон, очевидно, відкритий, і в разі потреби буде надана допомога біженцям з України.